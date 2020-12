Grande Fratello Vip 2020: chi rimane in Casa? Ecco i nomi di chi prosegue il gioco | Video Mediaset

Chi Rimane in Casa dei Vip al Grande Fratello Vip? Il programma si allunga fino a febbraio e se da una parte ci sono dei concorrenti che non se la sentono di andare avanti, come Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, altri invece rimangono. Chi resta dentro la Casa sono: Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta.

Ma non solo, anche Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli, decidono di restare e proseguire il gioco fino a febbraio. Ecco Il Video Mediaset.

