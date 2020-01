Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: arriva Elisa De Panicis | ANTEPRIMA

La lista di concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ovvero della quarta edizione, la prima condotta da Alfonso Signorini, non è ancora completa. Possiamo aggiungervi, in anteprima esclusiva, un nome molto importante. Si tratta di una donna bellissima che sicuramente lascerà i telespettatori a bocca aperta e aumenterà il numero di maschietti incollati alla tv in attesa delle sue docce bollenti visto il suo bellissimo fisico. Qualche indizio? Bionda, formosa, ma soprattutto ex di un grande calciatore.

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: i nomi che già conosciamo

Calma, calma, prima di svelare qualcosa in più sulla nostra anteprima dobbiamo fare una piccola lista della spesa, un piccolo elenco. Chi entrerà nella casa del GF Vip 4?

La prima ad essere annunciata è stata Rita Rusic. Si è aggiunto poi Pago, ovvero il protagonista di Temptation Island Vip 2019. Pian, piano sono stati fatti altri nomi molto interessanti? Quali? Ebbene nella lista di concorrenti sono comparsi: Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Fabio Testi, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola di Benedetto, Fernanda Lessa, Andrea Denver, Aristide Malnati, Ivan Gonzalez, Paolo Ciavarro, Adriana Volpe, Licia Nunez, Andrea Montovoli e Carlotta Maggiorana.

A loro si vanno ad aggiungere 4 super ex del GF. Chi chiederete voi? Come è già stato svelato torneranno sul luogo del delitto, per traghettare i concorrenti nel divertimento più sfrenato e svelare loro alcuni aneddoti e trucchetti per sopravvivere nella casa: Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Salvo Veneziano.

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: arriva LEI !

Chi si aggiunge alla lista? Ebbene nella casa entrerà anche Elisa De Panicis. Bionda, formosa, famosa sui social e soprattutto ex di un noto calciatore.

La bellissima modella milanese farà strage di cuori in casa, ma anche nelle case degli italiani. Lei che ha fatto girar la testa pure a Cristiano Ronaldo nell’ormai lontano 2016, porterà un po’ della sua vita nella casa più spiata d’Italia e magari parlerà di come è stato trasferirsi in Spagna e diventare una modella molto famosa ed apprezzata.

Su Instagram vanta un milione di follower, ma i numeri sono destinati a crescere. Dopo l’apparizione in tv, o meglio nella prima serata di Canale 5, sicuramente triplicheranno.

Elisa non è nuova nei reality. Ha infatti partecipato nel 2015 a Superviventes, ovvero la nostra Isola dei Famosi. Non è nuova, però, nemmeno al mondo della tv. Oltre alle esperienze per Telecinco in Spagna possiamo anche sottolineare la sua presenza a Uomini e Donne di Maria De Filippi come corteggiatrice di Alessio Lo Passo.

Siete contenti?

