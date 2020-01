Grande Fratello Vip 2020 conferenza stampa: tutte le news | DIRETTA

E’ iniziata la conferenza stampa del Grande Fratello Vip 2020. Ecco tutte le news sul reality più atteso di quest’anno. A condurre, come già sappiamo, ci sarà Alfonso Signorini. Opinionisti: Pupo e Wanda Nara. Data inizio: 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Seconda puntata: 10 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Oltre ai nomi dei concorrenti che hanno composto il cast cosa non sappiamo? Di seguito tutte le news e le dichiarazioni dei protagonisti del GF Vip 2020.

La conferenza stampa del Grande Fratello Vip 2020

“A condurre ci sarà un maschio Alfy” Ecco le prime parole del Dottor Pasquinelli di Endemol. Per il primo anno, infatti, dopo l’alternanza di tante donne al timone del reality, un uomo prenderà il comando dello show e cercherà di tener tutti in riga. Come andrà? I telespettatori rimpiangeranno Ilary Blasi?

Cosa ha detto Alfonso Signorini? Come è apparso il conduttore?

“Qui io mi sento a casa. Questo per me è il nono anno. Ho visto certi Vip nascere, dalla mia postazione. Mi sento a casa per tante ragioni, è un programma molto mio, molto nelle mie corde, ma questo lo so perché l’ho vissuto ormai da tanto …“.

Signorini ha poi aggiunto: “Sarò un conduttore sui generis“. Il conduttore e giornalista ha poi ringraziato tutti dicendo di aver voluto fortemente la possibilità di firmare il programma, esserne cioè anche autore.

Parola agli opinionisti: da Pupo alla Nara

Pupo ha preso la parola ringraziando Endemol che ha dato il via alla sua carriera da conduttore con La Fattoria e Affari tuoi.

“Porterà al Grande Fratello Vip quello che è il mio punto di vista dei reality che non è un punto di vista critico. Io non ho mai partecipato per delle cose che poi dirò, che non sono una idea contraria di concetto, ma cose che possono essere interessanti nel work in progress in quelli che saranno poi gli interventi che farò. Noi saremo al servizio di Alfonso Signorini.”

Qui c’è stato un piccolo botta a risposta fra i protagonisti. Sintomo di una certa affinità che già si è venuta a creare. Quando Pupo ha sottolineato il fatto di essere pronto a fare tutto quello che Signorini gli chiederà, il conduttore ha ribadito, vista l’affermazione: “Stai attento eh!“.

Pupo ha poi parlato della sua battuta a La Fattoria su Eva Henger che saliva sull’albero della cuccagna. “Forza, forza biondina … tutti dicevano. E io risposi: Ma che biondina … da quaggiù mi sembra mora …”

Wanda Nara: “Il Grande Fratello mi piace, lo seguo da sempre. Penso che tutti abbiamo una personalità un po’ nascosta, dentro una casa uno dopo un po’ si dimentica ed esce fuori quello che è realmente. Non lo so se riuscirei a stare dentro una casa. Penso che il Grande Fratello Vip sia ancora un po’ più difficile. E’ dura per tutti i Vip stare dentro rinchiusi, condividere il bagno …”.

La Nara ha poi aggiunto: “Sono felicissima della chiamata di Alfonso. Quando mi ha chiamato però mi sono chiesta: cosa ha scoperto, qualche …? Ammetto che quando mi ha chiamato mi sono spaventata un po‘”. Nonostante i continui spostamenti e la difficoltà ad organizzare tutto, la moglie di Icardi ha poi aggiunto: “Mediaset ha pensato a me, Mediaset è come la mia famiglia in Italia e questa proposta non potevo lasciarla andare!”

La Nara si è poi auspicata di poter parlare di più e di far emergere meglio il suo carattere in modo da farsi conoscere davvero dal pubblico italiano.

Le parole di Andrea Palazzo: cosa ci dovremo aspettare?

“Il Grande Fratello ha inventato un nuovo modo di raccontare la realtà. E’ ancora un programma ancora entusiasmante. Alfonso se ne è accorto perché, pur essendo da nove anni con noi, è tutta un’altra storia. Ha potuto vedere tantissime cose e tantissimi dettagli. In questi vent’anni siamo passati dall’innocenza del buco della serratura, ad una pruriginosa macchina di storytelling. Siamo riusciti a raccontare storie di qualsiasi genere. E’ un programma che deve essere un po’ maleducato. Un programma che deve raccontare storie che siano forti, importanti. Con i Vip abbiamo scelto sempre una linea più morbida e leggera, se cogliamo divertente“.

Insomma Andrea Palazzo ha fatto un lungo excursus su quello che è stato il GF dal 2000 ad oggi. Venti anni in cui la televisione è cambiata ed è stata cambiata dal padre di tutti i reality. Venti anni in cui, però, lo stesso GF è cambiato e si è trasformato insieme alla società.

Cosa accadrà quest’anno? Quale è il mood, lo spirito guida di questa edizione?

“Questa casa così allegra, pop e divertente è esattamente quello che ci siamo immaginati fin dall’inizio”. Certo una casa pop e colorata, ma tornerà anche il tuguro come vi avevamo già annunciato.

“Questi colori pop sono quelli che siamo andati a cercare nel mood dei Vip. Abbiamo cercato Vip portatori più o meno sani di storie interessanti da raccontare e siamo andati a pescare nell’attualità, nel mondo del gossip … Siamo andati a cercare in altri contesti storie che non erano ancora concluse e che poi scoprirete meglio.”

I 4 ex concorrenti del GF: portatori sani di allegria

A spiegare meglio la presenza dei 4 ex concorrenti del GF nella edizione del GF Vip 2020 è stato lo stesso Andrea Palazzo che li ha chiamati “portatori sani di allegria“.

Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese saranno in competizione con i Vip. Grazie a loro si creeranno nuove dinamiche fra contrasti e nuove alleanze. La loro presenza sarà sicuro motivo di discussione. Si tratta di personaggi diventati famosi dopo il reality e rimasti famosi nel tempo, ma forse non considerati veri e propri Vip.

Grande Fratello Vip 2020: il botta e risposta con i giornalisti

Alla domanda sul cast del GF Vip Alfonso Signorini ha detto che al 90% era proprio quello che voleva. Sono rimasti alcuni sogni nel cassetto. Sono arrivati molto vicino ad avere