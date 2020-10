Dayane Mello continua a seguire il suo pensiero nei confronti di Guenda Goria, parlandone in Lavatrice con la sua amica Adua a cui si aggiunge anche Matilde. Le tre donne parlottano alle spalle degli altri concorrenti: è palese infatti che si siano chiuse nella stanza definita lavatrice, per non essere sentite. Peccato che anche lì ci sono molte telecamere. Ecco Il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento