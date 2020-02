Grande Fratello Vip 2020: divampa la passione nella Capsule Hotel tra Paolo e Clizia | Video Mediaset

Clizia Incorvaia va nella Capsule Hotel e subito dopo la raggiunge Paolo Ciavarro e divampa la passione! Tra coccole, dolci effusioni, carezze, grattini e gemiti i due ragazzi si lasciano andare. Il clima diventa rovente e la regia del GF decide di staccare su un’altra ala della Casa, per non dare in pasto al pubblico l’intimità dei ragazzi. Che dire? Ciavarrino e la Incorvaia si piacciono e anche tanto e questa loro vicinanza ne è la dimostrazione. Anche la Giorgi sarà contenta? Eccovi il Video Mediaset della situazione descritta.

continua a leggere sul sito di riferimento