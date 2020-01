Grande Fratello Vip 2020: ecco tutti gli appuntamenti del daytime del reality

Il Grande Fratello Vip 2020 finalmente è ai nastri di partenza!! Fissata a mercoledì 8 gennaio 2020 la prima puntata del reality, naturalmente in prime time su canale 5.

Grande Fratello Vip 2020: quando inizia?

Mercoledì 8 gennaio, data di partenza del padre dei reality, ci sarà la presentazione ufficiale dei 22 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa Di Cinecittà. Per la prima volta al timone del reality targato Endemol Shine Italy, ci sarà il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini.

Il programma avrà anche un doppio appuntamento settimanale, fissato a venerdì 10 gennaio 2020. Poi dalla settimana successiva la programmazione del Grande Fratello Vip sarà il lunedì (giorno solito di messa in onda del reality) e al venerdì.

Ecco tutti gli appuntamenti in diretta tv del GF VIP 2020 sulle reti Mediaset

Tutto pronto per la quarta attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Ma dove possiamo seguire il reality show senza perdere nemmeno una virgola? Eccovi di seguito tutti gli appuntamenti del GFVIP 2020 sulle reti Mediaset.

L’appuntamento con il prime time in diretta (solo per questa settimana) è per mercoledì 8 gennaio. Poi si sposterà al lunedì sera.

Il day time, invece, è fissato dalle ore 16.10 alle 16.20 su Canale 5.

Dal lunedì al venerdì, invece, il day time andrà in onda alle ore 18.00 alle 18.20 su Italia 1, mentre la domenica e lunedì alle ore 13.00 spazio al riassunto della settimana.

E poi solite finestre da La5 e Mediaset Extra con la diretta live h24 o quasi.

Ricapitolando:

Canale 5 , dalle 16:10 alle 16:20

, dalle Italia 1, dalle 18:00 alle 18:20, replica dalle 13:00 alle 13:15

dalle La 5 , dalle 13:40 alle 13:55, dalle 19:35 alle 19:45 + diretta notturna + replica puntata di Canale 5

, dalle Mediaset Extra diretta 21 ore al giorno (replica dalle 6 alle 9)

Quest’anno il Grande Fratello Vip si è fatto attendere! A differenza degli anni scorsi che è iniziato a metà settembre, stavolta abbiamo aspettato il nuovo anno e dal cast percepiamo che sarà un grande spettacolo: divertente, sobrio, allegro e con quel sano trash che accontenta tutti.

