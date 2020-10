Grande Fratello Vip 2020, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: idillio finito? (o forse mai iniziato) | Video Mediaset

La “coppia” – non coppia – del Grande Fratello Vip di quest’anno non decolla. Si tratta di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lui è cotto di lei, ma lei pare abbia un uomo fuori che l’aspetta. Per il giovane concorrente e la showgirl è stata una settimana molto difficile, fatta di litigi e chiarimenti.

Tra chiarimenti e accuse i due si sono resi protagonisti in questi giorni di una sorta di guerra e pace. Idillio finito? (o forse mai iniziato). Ma ecco che stasera arriva una sorpresa per Pierpaolo: una lettera di Elisabetta. Ecco il Video Mediaset.

