Grande Fratello Vip 2020: Francesco Oppini abbandona la Casa e non prosegue fino a Febbraio | Video Mediaset

Anche per il cronista, Francesco Oppini, è arrivato il momento di decidere se abbandonare la Casa del Grande Fratello vip 2020 oppure proseguire per altri due mesi. Oppini, è molto combattuto, ha pianto molto in merito alla scelta da fare ma alla fine ecco al decisione. Oppini abbandona la Casa per tornare alla sua vita, dalla fidanzata Cristina, i suoi affetti e il suo lavoro. Sicuramente è dispiaciuto di lasciare Tommaso Zorzi con il quale ha instaurato un rapporto speciale. Ecco Il Video Mediaset.

