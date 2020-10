Grande Fratello Vip 2020: Guenda Vs Enock sulla battuta sessista del fratello a Dayane | Video Mediaset

Grande bagarre stasera durante la cena nella Casa più spiata d’Italia. É guerra aperta tra Enock e Guenda durante la cena. La frase di Mario Balotelli ha scosso moltissimo la giovane attrice.

Lo scontro è tra Guenda ed Enock, anche se alla fine sono stati coinvolti tutti nella discussione prendendo le difese dell’uno o dell’altro. Il nocciolo della questione è la battuta sessista di Mario Balotelli fatto a Dayane durante la diretta di venerdì sera.

Battuta, che ha urtato la sensibilità di molte donne, e Guenda ha fatto notare ad Enock, che avrebbe dovuto sentirsi turbato dalla frase del fratello e dissociarsi immediatamente. La reazione di Enock è stata violenta e fuori controllo. Insomma, bravi Guenda e Tommaso, che pongono l’accento sull’ipocrisia della Casa, perchè nel pomeriggio durante un giochino inventato da Tommaso, Enock non ha voluto partecipare perchè doveva trasformarsi nello “schiavo” di Elisabetta, (anche perchè la mamma è una collaboratrice domestica) e il gioco prevedeva di divedersi tra “padroni” e “schiavi”.

Questo ha urtato evidentemente la sensibilità del giocatore, che però non ha proferito parole quando il Fratello ha fatto una battuta sessista a Dayane. Tommaso sottolinea, se non si deve urtare la sensibilità di Enock, si deve usare lo stesso metro di giudizio per non urtare le sensibilità di tutti, e non quello che ci tocca personalmente. Ecco Il Video Mediaset.

