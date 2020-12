Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 18 dicembre | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Come di consueto i concorrenti esprimono la loro nomination, alcuni in modo palese, altri nel segreto del confessionale. Ecco come si sono espressi ieri sera 18 dicembre.

Nomination con i piramidali

Nomination con i piramidali, a seconda del bollino che si pesca di deciderà se la nomination sarà palese (bollino nero) o in confessionale (bollino rosso).

Andrea Nomina Giacomo – palese

Maria Teresa nomina Giulia – in confessionale

Tommaso nomina Dayane – palese

Pierpaolo nomina Giacomo – in confessionale

Giulia Nomina Maria Teresa – in confessionale

Stefania nomina Giacomo – in confessionale

Giacomo nomina Andrea – palese

Dayane nomina Tommaso – in confessionale

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi. Il televoto si chiuderà lunedì 21 dicembre ma non prevede eliminazione. Il meno votato andrà direttamente in nomination la prossima puntata. Ecco Il Video Mediaset.

