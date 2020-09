Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 18 settembre | Video Mediaset

Siamo arrivati al momento delle Nomination dopo una lunga diretta: ecco chi andrà al televoto per la settimana. Intanto i preferiti dal pubblico e quindi gli immuni sono stati: Enock Barwuah, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck.

Le Nomination di ieri sera:

Matilde Brandi vota Massimiliano,

Tommaso Zorzi vota Fausto,

P atrizia De Blanck vota Fausto perchè è come un ectoplasma!!,

perchè è come un ectoplasma!!, Andrea Zelletta vota Massimiliano,

Pierpaolo Petrelli vota Fausto,

Enock Barwuah vota Adua,

Fausto Leali vota Adua ,

, Massimiliano Morra vota Dayane,

Dayane Mello vota Fausto,

Adua Del Vesco Vota Massimiliano.

Quindi i Nominati di questa settimana di ieri sera 18 settembre sono: Fausto Leali e Massimilano Morra. Il televoto come al solito è in positivo per cui è Chi vuoi salvare?

