Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 19 ottobre | Video Mediaset

Ennesima tornata di Nomination nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020: Come di consueto i concorrenti si sono divisi tra Nomination Palesi e Nomination Segrete in Confessionale. Ecco come si sono espressi:

Tommaso nel confessionale vota Elisabetta ,

, Enock palesemente vota Maria Teresa,

In confessionale Pierpaolo nomina Maria Teresa,

Francesco in modo palese nomina Maria Teresa,

Dayane in modo palese nomina la Contessa De Blanck,

In confessionale Guenda nomina Dayane,

La contessa in modo palese nomina Dayane,

Elisabetta nomina in modo palese Maria Teresa,

Rosalinda nomina in modo palese Francesco,

Stefania nel confessionale nomina Elisabetta,

Maria Teresa in modo palese nomina Massimiliano,

Massimiliano nomina in modo palese Maria Teresa,

Andrea in modo palese nomina Maria Teresa.

I vipponi che vanno in nomination questa settimana sono: Maria Teresa Ruta, DayaneMello, Elisabetta Gregoraci. Ecco Il Video Mediaset

