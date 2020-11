Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 2 novembre | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Come di consueto i concorrenti esprimono la loro nomination, alcuni in modo palese, altri nel segreto del confessionale. Ecco come si sono espressi i gieffini ieri sera lunedì 2 novembre 2020.

Nomination Palesi

Maria Teresa nomina Pierpaolo,

Andrea nomina Stefania,

Enock nomina Stefania,

Patrizia nomina Rosalinda,

Rosalinda nomina la Contessa,

Dayane nomina Maria Teresa,

Stefania nomina Enock,

Elisabetta nomina Stefania,

Tommaso nomina Rosalinda,

Pierpaolo nomina Maria Teresa.

Nomination Segrete – In confessionale

Francesco nomina Dayane

Massimiliano nomina Maria Teresa

Paolo Brosio nomina.. alla fine non nomina nessuno, perché è appena entrato.

Si apre ufficialmente il televoto che si chiuderà lunedì prossimo, 9 novembre dove verrà eliminato un concorrente tra quelli finiti in nomination che sono: Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Paolo Brosio.

Quest’ultimo va in nomination d’ufficio, perché ha rivelato molti dettagli di fuori ai concorrenti, che è contro il regolamento. Ecco Il video Mediaset.

