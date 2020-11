Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 20 novembre | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Come di consueto i concorrenti esprimono la loro nomination, alcuni in modo palese, altri nel segreto del confessionale. Ecco come si sono espressi ieri sera venerdì 20 novembre 2020.

I vip devono scegliere dei piramidali e a seconda del colore – nero palese, rosso confessionale – quindi fare le Nomination tra Palesi e Segrete

Francesco nomina Dayane (palese)

Dayane in confessionale nomina Stefania

Pierpaolo nomina Dayane (palese)

Rosalinda in confessionale nomina Francesco

Tommaso nomina Rosalinda (palese)

Giulia in confessionale nomina Francesco

Andrea in modo palese nomina Dayane

Stefania in confessionale nomina Rosalinda

Maria Teresa in confessionale nomina Pierpaolo

Enock in modo palese nomina Dayane

La contessa nel confessionale nomina Giulia

Il televoto è ufficialmente aperto e vanno al televoto: la Contessa de Blanck, Francesco Oppini, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il televoto è sempre in positivo: Chi vuoi salvare, e si chiuderà lunedì 23 novembre dove scopriremo che chi è il meno votato, abbandonerà definitivamente il gioco.

