Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 23 ottobre | Video Mediaset

Nuova tornata di nomination al Grande Fratello Vip della puntata di ieri sera 23 ottobre 2020. Come di consueto si dividono in Nomination Palesi e Nomination Segrete. Ecco come si sono espressi i concorrenti.

I tre Immuni della serata sono Tommaso, la Contessa e Rosalinda. Andranno al televoto i tre vip più votati assieme ad Elisabetta, la vip che ha ricevuto meno voti stasera.

I VIP che non hanno ottenuto l’immunità sono chiamati a fare le loro Nomination davanti agli altri concorrenti.

Dayane vota in modo palese Stefania,

La contessa in confessionale vota Stefania,

vota Stefania, Massimiliano in nomination palese Maria Teresa,

Stefania in modo palese nomina Francesco,

Guenda in modo palese nomina PierPaolo,

Rosalinda nel confessionale nomina Francesco,

nomina Francesco, Andrea in modo palese nomina Stefania,

Elisabetta in modo palese nomina Stefania,

Pierpaolo nomina in modo palese Guenda,

Tommaso in confessionale nomina Francesco,

Maria Teresa in modo palese nomina Francesco,

Enock in modo palese nomina Stefania.

Sono ufficialmente al televoto Elisabetta, Francesco, Guenda, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania. Il televoto si chiuderà venerdì prossimo e un concorrente sarà definitivamente eliminato.

