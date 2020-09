Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 25 settembre | Video Mediaset

Nomination palesi per le donne: stasera saranno ad esclusione per cui il gioco inizia a farsi più duro. Le donne in mistery room dovranno dire chi vorranno fuori dalla casa, guardandosi dritto negli occhi.

Stefania nomina Myriam, perchè si mette in mezzo;

perchè si mette in mezzo; Maria Teresa e Guenda nominano Adua, perchè non ha abbracciato il fidanzato;

perchè non ha abbracciato il fidanzato; Dayane nomina Franceska, perchè non l’ha “cag*ta”;

perchè non l’ha “cag*ta”; Adua nomina Franceska, perchè ha delle risposte poche carine;

perchè ha delle risposte poche carine; Myriam nomina Adua, perchè non la conosce, non ha avuto occasione di parlare con lei;

perchè non la conosce, non ha avuto occasione di parlare con lei; Patrizia nomina Adua, perchè le ha risposto malissimo;

perchè le ha risposto malissimo; Matilde nomina Franceska , perchè mette scompiglio;

, perchè mette scompiglio; Elisabetta nomina Myriam, perchè si mette in mezzo;

perchè si mette in mezzo; Franceska nomina Stefania, perchè non riesce a capire da che parte sta.

Vanno ufficialmente in nomination, Adua e Franceska a cui si unisce Fulvio, risultato ultimo nel televoto di stasera.

Ma ora è il momento delle nomination degli uomini che avverrà nel segreto del confessionale:

Francesco nomina Massimiliano perchè si estranea di più;

perchè si estranea di più; Andrea nomina Massimiliano per un battibecco sul ballo;

per un battibecco sul ballo; Tommaso nomina Massimiliano, perchè c’è qualcosa che non sappiamo;

perchè c’è qualcosa che non sappiamo; Denis nomina Massimiliano perchè è più distante dal mio modo di essere;

perchè è più distante dal mio modo di essere; Fulvio nomina Tommaso è distante da me;

è distante da me; Pierpaolo nomina Massimiliano perchè mi sta meno simpatico degli altri;

perchè mi sta meno simpatico degli altri; Massimiliano nomina Tommaso perchè è un pò troppo polemico;

perchè è un pò troppo polemico; Enock infine nomina Massimiliano perchè non fa palestra con noi.

Quindi alla fine, ad andare al televoto sono: Adua, Massimiliano Franceska e naturalmente Fulvio. Ecco Il Video Mediaset

continua a leggere sul sito di riferimento