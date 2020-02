Grande Fratello Vip 2020: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera | Video Mediaset

Chi sono i nominati di Grande Fratello Vip 4 di questa settimana? Nella puntata di ieri sera, lunedì 24 febbraio 2020, i concorrenti finiti in nomination sono stati quattro: Fabio Testi, Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. Ma chi uscirà? Appuntamento a lunedì 2 marzo per scoprire l’esito della nuova sfida al televoto, che – ricordiamo – nell’immediato non prevede un nuovo eliminato. Intanto, ecco i video da Mediaset Play con tutte le votazioni fatte nel corso dell’ultima diretta.

