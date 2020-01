Grande Fratello Vip 2020, i primi 2 concorrenti sono Michele Cucuzza e Rita Rusic: la clip di presentazione e l’ingresso nella Casa | video Mediaset

I primissimi 2 concorrenti di Grande Fratello Vip 2020 sono Michele Cucuzza e Rita Rusic. Il giornalista ed ex conduttore de La Vita in diretta e la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori hanno fatto per primi il loro ingresso all’interno della Casa.

All’inizio della prima puntata di stasera, mercoledì 8 gennaio, Rusic ha fatto uno scherzo a Cucuzza fingendo di svenire. Il diretto interessato l’ha baciata, mentre Signorini non ha mancato di fare le sottolineature del caso!

Ecco i video da Mediaset Play con le clip ufficiali di presentazione dei due partecipanti al Gf Vip 4 ed il momento della loro entrata nella nuova edizione del reality show di Canale 5.

