Massimiliano Morra è il meno votato dal pubblico e di conseguenza andrà direttamente in nomination la prossima settimana. Il concorrente saluta tutti i suoi compagni di avventura ma in realtà è una finta eliminazione. Infatti, appena uscito dalla Casa scopre di non essere stato eliminato e di dover prendere una decisione difficile. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento