Arriva il Verdetto del televoto che vedeva l’uno contro l’altra Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. In realtà stasera non c’è stata nessuna eliminazione perchè il vip meno votato andrà direttamente al televoto della prossima settimana. La Contessa De Blanck è la prima VIP in Nomination, avendo ottenuto solo il 15% delle preferenze contro l’85% di Francesco Oppini. Una vittoria schiacciante quindi quella del cronista. Ecco Il Video Mediaset.

