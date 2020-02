Grande Fratello Vip 2020: Il management di Clizia replica alle accuse del web asserendo che non c’è reato o diffamazione

Grande Fratello Vip 2020 nella bufera. In questi giorni chi segue fedelmente il reality condotto da Alfonso Signorini saprà certamente che il televoto è stato annullato per delle frasi pronunciate dalla concorrente Clizia Incorvaia, in nomination con Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Clizia Incorvaia a rischio squalifica? Stasera la decisione della produzione

La produzione annulla il televoto e stasera sapremo cosa accadrà nello specifico

Nella puntata di stasera 24 febbraio 2020, si deciderà il da farsi sulla concorrente Clizia Incorvaia che in una lite furibonda con Andrea Denver avrebbe pronunciato della parole che poco c’entrano con u gioco come il GFVIP. Avrebbe accusato Denver, reo di averla nominata, di essere un pentito e l’ho appellato con il nome di Buscetta, pentito di mafia.

Le parole della Gieffina: “io con un pentito, con un Buscetta non ci parlo, io parlo con gli uomini che hanno 4 palle così”!!

Inutile dire che queste parole hanno fatto scatenare il web che è insorto e ha chiesto a gran voce la squalifica della ragazza!! Si sono mobilitati anche il Moige, l’Associazione dei Carabinieri e non per ultimo molti sponsor della trasmissione si sono dissociati dalle parole dell’ex moglie di Francesco Sarcina.

La replica del Management di Clizia Incorvaia che sottolinea che non sono frasi diffamatorie

Ma come succede spesso in questi casi si esagera e la shit storm scatenata dal Web contro l’ignara concorrente ha fatto mobilitare anche il management dell”Influencer che attraverso un post su Instagram ha messo i puntini sulle i.

Vi mostriamo il post:

Il management ci tiene anche a sottolineare che “confrontandosi con la loro divisione legale – la Cassazione non ritiene reato o diffamazione, delle parole “sopra le righe” – come quelle pronunciate dalla signora Clizia Incorvaia in una discussione- lite dove i toni si esasperano.

Insomma cosa accadrà stasera? Clizia sarà veramente squalificata oppure no? Voi cosa ne pensate?

continua a leggere sul sito di riferimento