Grande Fratello Vip 2020: la conduzione di Signorini piace e convince. Promosso a pieni voti

Al via mercoledì 8 gennaio, la prima puntata di Grande Fratello Vip 2020, con al timone un Alfonso Signorini Pazzesco, come direbbe Cristiano Malgioglio!! Un Signorini come non l’avevamo mai visto: emozionato, energico, su di giri ma assolutamente sincero e diretto nell’approcciarsi al pubblico e ai concorrenti.

Alfonso Signorini deus ex machina del GFVIP: promosso a pieni voti

In questo pezzo vi diremo le nostre impressioni sulla prima puntata del reality show e a dispetto delle vecchie conduzioni, con Ilary Blasi, Signorini si è dimostrato un padrone di casa perfetto. Nulla da dire sulla conduzione di Lady Totti, ma Alfonso si è mostrato felice di essere li e di poter condurre uno show, alla sua età tanto da arrivare a commuoversi.

Una conduzione, giocosa, giovane, simpatica e assolutamente sobria. Lontana anni luce dal carico di moralismi stucchevoli e retorica, come se piovesse!! di altre conduzioni. Senza fare parallelismi con altre conduzioni Signorini ha dato prova di essere un uomo onesto con il pubblico perché lo ha coinvolto in modo misurato senza strafalcioni e senza sensazionalismi acchiappa-like e strappa applausi.

L’entrata dei concorrenti al Grande Fratello Vip 4

Siamo sicuri che con Signorini il regolamento sarà rispettato e non cambierà ogni due per tre, a seconda dell’entrata di questo o quell’altro concorrente, ai fini dello share (ogni riferimento è puramente casuale o fatto apposta!!??)

Intanto, ci è molto piaciuto l’inizio del programma che parte con il botto: un balletto con i ballerini “vestiti di luci”.

Un altro momento molto divertente che ci ha strappato molte risate è stato l’ingresso in Casa di Antonella Elia, da sempre incontenibile ed eccessiva, non la smetteva di buttarsi addosso al pubblico. Temevamo che qualcuno della sicurezza arrivasse a “Picchiarla” per farla stare buona.

Da sempre incontenibile… non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! Quindi Antonella Elia dovrà varcare una porta molto speciale… pic.twitter.com/QMwYAu3SWo — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2020

Altro momento, che ci ha emozionato moltissimo è il ricordo di Salvo Veneziano, (uno dei 4 super eroi entrati in Casa assieme Sergio Volpini) dell’amico Pietro Taricone, suo compagno nel primo Grande Fratello, e purtroppo scomparso più di 10 anni fa in seguito ad un volo con il paracadute.

La storia di Pago e Serena emoziona il pubblico ma i veri emozionati sono loro

Una bella pagina della prima puntata del GFVIP2020 è sicuramente l’entrata in Casa del cantante Pago, in arte Pacifico Settembre. Ancora una volta ha dovuto fare i conti con il ricordo dell’ex, Serena Enardu. I due dopo sette anni d’amore si sono lasciati nel programma Temptation Island Vip. Eppure, a guardarli entrambi i protagonisti sembravano ancora innamorati: occhi lucidi e con una intensità senza eguali, avranno ancora qualcosa da dirsi?

Quel geniaccio di Signorini, ci azzecca ancora una volta e apre un televoto di 48 ore, su Serena, chiedendo al pubblico: volete che Serena resti in Casa?

Sarete voi da casa a decidere cosa succederà tra Serena e Pago: con un televoto aperto… Volete che Serena resti in Casa? Avete solo 48 ore per votare tramite App @MediasetPlay, sul sito https://t.co/19bkcB97hK, tramite Smart TV abilitate ed SMS al 477.000.2. pic.twitter.com/fSkmElT8Jf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2020

Barbara Alberti, attenta osservatrice e anche lei concorrente della Casa che entrerà venerdì 10 gennaio durante la seconda puntata, ha speso delle belle parole per Pago e Serena, ma anche qualche perplessità!

Cosa ne pensa Barbara Alberti dei nostri ex concorrenti appena entrati? #GFVIP pic.twitter.com/o3y7vKznnM — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2020

Infatti, la scrittrice non si capacità, del perché i due, che onestamente sembrano ancora molto presi l’uno dall’altra, non riescano a dirsi certe cose in privato, ma solo in pubblico!

In effetti, il web non ha molto gradito la presenza di Serena al GFVIP. In primis, per come si è comportata con il suo fidanzato (ex) a T.I.Vip. e in seconda battuta, perché è subito balenato nel pensiero di tutti, anche di Pupo, che la Enardu fosse li solo per visibilità e non perché realmente interessata a Pago.

Sarà veramente così? In realtà, i grandi amori difficilmente si dimenticano: cambiano e si evolvono, ma l’amore resta.

Ad ogni modo, la prima puntata del GFVip è promossa a pieni voti. Nonostante, sia finito ad una “certa” come avrebbe detto Lady Totti, non ci sono stati tempi morti, né momenti di noia abissali. E per un programma che compie vent’anni e di cui si conoscono tutte le dinamiche e i meccanismi, non è poco!!

E a voi ha convinto? Diteci la vostra.

