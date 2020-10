Grande Fratello Vip 2020: la Contessa dice a Tommaso “Sparati, così la smette di rompere i cogli**ni | Video Mediaset

La Contessa dice a Tommaso “Sparati” mentre Tommaso stava facendo il gioco del fantasma, e ribadisce “Si sparasse così almeno smette di rompere i coglioni” quando lui non c’è.#gfvip pic.twitter.com/SM5Emx68JG — rainbow (@rainbow20202020) October 27, 2020

Nel pomeriggio in Casa atmosfera allegra perchè il Grande Fratello ha permesso ai Vip di indossare dei vestiti ad hoc per festeggiare Halloween. Tuttavia, qualcosa turba la quiete: la Contessa dice a Tommaso: “Sparati” mentre Tommaso stava facendo il gioco del fantasma, e ribadisce “Si sparasse così almeno smette di rompere i cogli**ni” quando lui non c’è. Ecco Il Video Mediaset Extra.

