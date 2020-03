Grande Fratello Vip 2020: la linea della vita di Antonella Elia durante il day time del 24 marzo 2020 | Video Mediaset

Antonio Zequila sembra aver lasciato davvero il posto di leader a Sossio Aruta. Antonella Elia si racconta in una linea della vita commovente. Dal minuto 5.53 del Video Mediaset che vi proponiamo c’è la Linea della Vita della showgirl che ha raccontato i punti salienti della sua esistenza costellati da abbandoni. Dalla morte della mamma, a soli 2 anni al distacco dai nonni, avvenuto a sei anni e poi la morte del padre quando aveva 14 anni. Poi gli incontri artistici con i grandi della tv: Corrado, Raimondo Vianello e Mike Buongiorno, per lei dei “padri” artistici. Poi due uomini importanti per lei: Fabiano e attualmente Pietro.

