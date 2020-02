Grande Fratello Vip 2020, la quattordicesima puntata a Mattino Cinque | Video Mediaset

Grande Fratello Vip 2020, la quattordicesima puntata raccontata a Mattino Cinque. Si comincia dall’abbandono di Andrea Montovoli che ha deciso di lasciare la casa: “qui dentro sono riuscito ad elaborare un mostro di 17 anni fa, ma ora mi ritrovo quasi al limite”.

Sopra il video Mediaset con le parole dell’attore.

Un altro momento clou della puntata è stata l’uscita di Clizia Incorvaia. La ex di Francesco Sarcina è stata squalificata dal programma dopo le pesantissime esternazioni dette ad Andrea Denver definito come “un pentito Buscetta”. La influencer in lacrime si è scusata con il pubblico, con la famiglia, con la sua terra la Sicilia.

Infine lo scontro tra Adriana Volpe e Antonio Zequila con la ex conduttrice Rai stanca delle continue insinuazioni dell’attore. Alla fine Zequila ha detto la sua verità confermando di aver conosciuto la Volpe ad una festa a Milano e di averla vista solo per un caffè!

