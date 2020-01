Grande Fratello Vip 2020: la sesta puntata del 24 gennaio completa e in streaming | video Mediaset

Rivedere – in streaming – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 2020 – in versione completa – è possibile grazie al video da Mediaset Play contenente l’intero appuntamento di ieri sera, venerdì 24 gennaio. In apertura, infatti, si può consultare il filmato integrale con la replica di tutta la nuova prima serata dedicata al popolare reality show di Canale 5. Qui ecco anche tutte le news dell’ultim’ora, il nuovo eliminato e le nomination valide fino a lunedì prossimo.

continua a leggere sul sito di riferimento