Grande Fratello Vip 2020, le news in diretta dalla puntata di stasera: cosa succede ai concorrenti? | video Mediaset

Grande Fratello Vip 2020 è già alla sua quinta puntata. Nel nuovo appuntamento col programma, trasmesso stasera, lunedì 20 gennaio, in diretta su Canale 5 e con la conduzione di Alfonso Signorini, i telespettatori del reality show targato Endemol sono chiamati a scoprire le news dell’ultim’ora riguardanti i concorrenti della Casa. Su tutti: Rita Rusic, che si confronta con l’ospite Valeria Marini; Clizia Incorvaia, che torna a parlare del matrimonio con Francesco Sarcina; Andrea Denver, in nomination e a rischio eliminazione per la sfida al televoto della settimana contro Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. A partire dalle ore 21.30 circa di questa sera, allora, Superguida tv dà spazio al riassunto dell’intera serata, col live blogging in tempo reale ed i principali video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento