Grande Fratello Vip 2020, le news in diretta dalla quarta puntata: ospiti Miriana Trevisan e Cecchi Gori | video Mediaset

Oggi, venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, torna in onda Grande Fratello Vip 2020. Per la quarta puntata del reality show, condotta in diretta da Alfonso Signorini, sono previsti anche Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori. A partire dalle ore 21.30 circa di stasera, infatti, i due ospiti entrano nella Casa per un confronto diretto con i concorrenti Pago e Rita Rusic, rispettivamente ex marito della showgirl ed ex moglie del noto produttore discografico.

Grande Fratello Vip 2020, news in diretta dalla quarta puntata

Questa sera Superguida tv segue – in live blogging e con i principali video da Mediaset Play – tutte le news dell’ultim’ora riguardanti il cast di Gf Vip 2020. A più tardi, allora, con ultimissime notizie dalla quarta puntata, inclusi il nome del primo eliminato tra Elisa De Panicis e Andrea Montovoli e la nuova tornata di nomination.

