Grande Fratello Vip 2020, le nomination di ieri sera e i 3 nuovi nominati: chi sarà l’eliminato? | video Mediaset

Ieri sera, lunedì 27 gennaio, al Grande Fratello Vip 2020 ci sono state le nuove nomination. I concorrenti più nominati – e dunque in sfida al televoto fino alla prossima puntata di venerdì 31 – sono risultati tre: Patrick Ray Pugliese (mandato a rischio eliminazione da Pago, tra i preferiti e “immuni” della Casa); Andrea Montovoli (il più nominato dagli uomini, grazie alle nomination palesi); Rita Rusic (la più votata dalle donne, in Confessionale e in gran segreto).

Ma chi sarà l’eliminato? Chi verrà salvato, invece? In attesa di scoprirlo, ecco i video da Mediaset Play con tutte le nuove votazioni dei partecipanti, fatte ieri alla fine del settimo serale in diretta.

continua a leggere sul sito di riferimento