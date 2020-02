Grande Fratello Vip 2020: le nomination di ieri sera e la nuova sfida al televoto tra 4 concorrenti | video Mediaset

Nuove nomination, ieri sera al Grande Fratello Vip 2020, con non pochi concorrenti finiti a rischio per la nuova sfida al televoto. Nella puntata di venerdì 31 gennaio, infatti, i vip più nominati sono stati 4: Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese. Lunedì prossimo, 3 febbraio – così ha annunciato Signorini nel corso dell’ultima diretta settimanale – non ci sarà un nuovo eliminato, ma il concorrente meno votato dal pubblico a casa affronterà un nuovo televoto. Ecco i video da Mediaset Play e tutte le altre news dell’ultim’ora.

