Prime nomination al Grande Fratello Vip 2020. Nella prima puntata di ieri sera, mercoledì 8 gennaio, le concorrenti donne sono state chiamate a votare “l’eliminato”. In realtà, Fabio Testi non è finito oggetto di eliminazione, ma ha lasciato la Casa per il Privé.

Intanto, Serena Enardu è la protagonista del televoto di questa settimana: il pubblico deciderà se farla entrare oppure no nella Casa ed il verdetto sarà svelato in diretta nella seconda puntata di venerdì 10 gennaio.

