Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez ancora contro la Elia. “La sua voce denota falsità” | Video Mediaset

L’attrice racconta a Patrick Ray Pugliese la verità su Antonella Elia. La Nunez non ce la fa proprio a non parlottare alle spalle della Elia. A Patrick manifesta la sua insofferenza nei confronti della showgirl. Afferma che per la storia dei biscotti ha fatto l’ennesima figuraccia, e consiglia a Patrick di starle lontano perchè non ha capito nulla di lei. L’attrice non riesce proprio ad accettare e a capire che in una convivenza forzata si deve scendere a compromessi accettando tutti, con pregi e difetti. Anche perchè lei non ci sembra affatto perfetta, anche se lei pensa di esserlo. Ecco Il Video Mediaset

