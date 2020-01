Inizio spettacolare per il Grande Fratello Vip 2020. Dopo la sigla con le immagini dal Gf 1 e il ricordo di Pietro Taricone, la prima puntata di stasera, mercoledì 8 gennaio, si apre col conduttore Alfonso Signorini che balla una “sbrilluccicante” coreografia, interpretata in studio insieme ai ballerini del cast. Ecco i video da Mediaset Play con l’apertura del Gf Vip 4 in prima serata e in diretta su Canale 5.

