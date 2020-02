Grande Fratello Vip 2020: lite furibonda tra Patrick e la Elia | Video Mediaset

Patrick Ray Pugliese si scontra con Antonella. Scoppia così una lite furiosa tra i due. Nuovi nemici? Il reality di canale 5 entra proprio nel vivo del gioco e quelle che sembravano delle simpatie si trasformano in antipatie conclamate che sfociano addirittura in liti violente. E’ quello che è accaduto tra Patrick e Antonella per un motivo molto banale: lavare i piatti. Antonella chiede a Patrick di lavare tutti i piatti, ma lui non è d’accordo perchè dice che che ognuno lava il proprio piatto. I due si mandano a quel paese reciprocamente. Eccovi il Video Mediaset

continua a leggere sul sito di riferimento