Grande Fratello Vip 2020: “maretta” tra Sossio e Teresanna. I due VIP si scherniscono a vicenda facendo l’imitazione l’uno dell’altro | Video Mediaset

L’ex calciatore racconta a Paola Di Bendetto, Andrea Denver e Antonella Elia quello che è successo con Teresanna Pugliese. In breve l’ex concorrente di Temptation Island racconta ai suoi compagni di stanza come la Pugliese si sia parecchio inalberata perchè ne ha fatto l’imitazione chiamandola “specchio”. Il nomignolo deriva dal fatto che l’ex tronista si specchia di continuo e per qualsiasi cosa. Teresanna a sua volta ha fatto l’imitazione di Sossio descrivendolo come un cavernicolo. Insomma l’insofferenza tra i due è palpabile, i due si scherniscono a vicenda facendo l’imitazione l’uno dell’altro. Ecco il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento