Grande Fratello Vip 2020, Massimiliano Morra in lacrime: “Mio padre ha fatto tanti sacrifici” | Video Mediaset

Massimiliano Morra si sfoga con Rosalinda Cannavò, (con cui ha ritrovato un bel rapporto) su uno scherzo di Guenda Goria che gli ha riportato alla mente la sua famiglia e tutti i sacrifici fatti per lui. L’attore si sfoga con la sua ex collega dicendo che il fatto di non essersi vissuto, la sua famiglia per molti anni gli ha lasciato l’amaro in bocca. Morra ha un senso di colpa devastante ma la giovane attrice lo consola, dicendogli: “Tu non hai colpe, i tuoi genitori sono fieri di te, stai tranquillo”. Ecco Il Video Mediaset.

