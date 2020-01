Grande Fratello Vip 2020, news in diretta dalla puntata del 31 gennaio: stasera il confronto tra Pago e Serena | video Mediaset

Dalle ore 21.30 circa di questo venerdì 31 gennaio, Superguida tv dà spazio alle news dell’ultim’ora su Grande Fratello Vip 2020, le ultime notizie sul cast del reality show di Canale 5, raccontate – in diretta web – grazie ai video da Mediaset Play. Un’ottava puntata, quella di stasera, che, secondo le anticipazioni, vede Pago e Serena Enardu alle prese con un nuovo confronto nella Casa e i tre concorrenti in nomination – Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese – protagonisti del verdetto per il nuovo eliminato.

