Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto è la vincitrice: premio, percentuale di televoto e classifica finale | Video Mediaset

Svelato ufficialmente il vincitore di Grande Fratello Vip 2020. E’, infatti, Paola Di Benedetto ad aver vinto la quarta edizione “celebrity” del popolare reality show di Canale 5, quest’anno condotto da Alfonso Signorini.

Paola, già nota al pubblico per il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 7 e per la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2018, vince un montepremi di 100.000 euro e, come annunciato dalla stessa vincitrice, l’intero premio – e non soltanto la metà, come invece previsto dal regolamento – sarà devoluto in beneficenza. Anche per quest’anno, infatti, a decretare la vittoria finale, nell’ultima puntata di mercoledì 8 aprile, è stato il pubblico da casa e grazie ad una percentuale di televoto del 56%.

Ecco, allora, i video da Mediaset Play col momento della proclamazione all’esterno della Casa, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta rispettivamente secondo e terzo nella classifica finale e le precedenti sorprese riservate alla nuova trionfatrice del programma.

Grande Fratello Vip 2020: classifica finale

Paola Di Benedetto (vincitore);

Paolo Ciavarro (secondo classificato);

Sossio Aruta (terzo);

Patrick, Aristide e Antonella eliminati ad un passo dalla finalissima;

Andrea Denver eliminato in finale.

