Rita Rusic e Antonio Zequila dovranno cimentarsi con il balletto di Grease se vogliono guadagnarsi il bonus sul budget della spesa. Sulle note di “You’re the one that I want” i due gieffini si sono lasciati andare ad un balletto tra il serio e il faceto. Il gioco e la complicità tra loro sono risultati divertenti e molto ironici. Cosa ne pensate? Vi sono piaciuti in questa esibizione? C’era una bella intesa tra loro.

continua a leggere sul sito di riferimento