Grande Fratello Vip 2020: Salvo Veneziano affondo durissimo contro Serena Enardu | Video Mediaset

Il clima del Grande Fratello Vip 2020 si scalda, con l’entrata in Casa dei 4 Highlander che ieri sera, sotto direttive della produzione, sono stati invitati a Cena dai “Vipponi”. Argomento inevitabile durante la cena, il confronto in diretta tra Serena e Pago.

Salvo Veneziano: affondo durissimo contro Serena Enardu al GFVip 2020

Salvo Veneziano come ne suo stile diretto e senza troppi peli sulla lingua durante la cena ha accusato pesantemente la sarda Serena Enardu: “Mi ha fatto schifo”.

Volano stracci e il clima si fa rovente al GFVIP 2020. Il motivo? Presto detto…inevitabile durante la cena, Salvo ha criticato moto duramente l’ex fidanzata di Pago. A lui si uniscono Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia che condividono il pensiero del pizzaiolo siciliano.

Anche Patrick attacca duramente la Enardu: “Lei una serpe”

Dopo il rifiuto del pubblico di far entrare la Enardu nella Casa di Cinecittà, Patrick Salvo e Pasquale sono tornati sull’argomento durante la Cena con gli altri Vip.

I toni sono stati parecchio accesi: addirittura il siciliano, a un certo punto la tocca piano affermando: “Mi fa schifo!” Ovviamente riferito a Serena, altre parole invece per Pago, considerato un uomo esemplare e da stimare.

“Io critico solo lei, perché ieri ha fatto una figura di m…”

Ecco le parole di Salvo Veneziano:

“Io critico solo lei, perché ieri (entrando in Casa n.d.r) ha fatto una figura di m…”, ha esordito Salvo.

Di rimando, Patrick aggiunge:

“Dopo Temptation Island Vip è difficile fare ancora figure di m…”

“Questa adesso… entrava faceva l’annoiata…-continua Veneziano- Tu non puoi umiliare il tuo uomo. Lo ha fatto passare come un uomo che non guadagnava, perché lui magari ha avuto un periodo così… Grande stima per Pago, che penso sia solo innamorato”

Salvo è un tornado e continua dicendo:

“Lo ha sputt…nato davanti a milioni di persone… Ma che donna sei? Mi ha fatto schifo, dico la verità”.

Patrick Ray Pugliese su Pago e Serena: “Lui è ingenuo, lei è una serpe”

Anche Patrick afferma duramente: “Lui è ingenuo, lei è una serpe… A Temptation si è comportata proprio male, da quello che ho visto. Forse non dovrebbe perdonarla”.

E voi come la pensate? Da che parte state?

continua a leggere sul sito di riferimento