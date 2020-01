Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano ospite in un centro anti – violenza dopo la squalifica per frasi “sessiste” | video Mediaset

Dopo la squalifica per frasi “sessiste”, Salvo Veneziano è ospite in un centro anti – violenza insieme agli altri “highlander” di Grande Fratello Vip 2020: Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Nella quarta puntata di ieri sera, infatti, l’ormai ex gieffino – espulso dal reality show di Canale 5 per i suoi comportamenti – ha incontrato i rappresentati di un’associazione ascoltando storie e testimonianze dirette di donne violentate. I video da Mediaset Play.

