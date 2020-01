Grande Fratello Vip 2020, scontro tra Pasquale Laricchia e Alfonso Signorini: punizione accettata? | video Mediaset

E’ scontro, al Grande Fratello Vip 2020, tra Pasquale Laricchia e Alfonso Signorini. Nella terza puntata di stasera, mercoledì 15 gennaio, il gieffino “highlander” ed il nuovo conduttore del reality show di Canale 5 hanno avuto un botta e risposta per le frasi offensive pronunciate da Salvo Veneziano. In diretta, il pugliese si è detto contrario ad accettare la punizione proposta dal Gf Vip – andare in un centro anti-violenza – e il ‘padrone di casa’ per poco non ha perso le staffe. I video da Mediaset Play.

