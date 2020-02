Grande Fratello Vip 2020, Sossio critico su Pago e Serena: “Lei è stata troppo aggressiva” | Video Mediaset

Sossio Aruta, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020, in giardino con gli altri gieffini, si esprime sulla storia tra Pago e Serena Enardu. Anche Antonella Elia dice la sua. “Io sono abituato a non giudicare nessuno se non lo conosco però lei non lo ha trattato benissimo” ricordando la sua personale esperienza a Temptation Island VIP e aggiunge:”è stata troppo aggressiva, è un peccato, poi non giudico perché non la conosco”. Antonella di rimando risponde che in verità, Serena sbaglia i modi ma è innamoratissima di Pago. Eccovi Il Video Mediaset

