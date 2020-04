Grande Fratello Vip 2020: Sossio ha azzeccato tutti gli eliminati. Da Zequila a Teresanna, Fernanda e Licia | Video Mediaset

Sossio sostiene di aver azzeccato, settimana dopo settimana, tutti gli eliminati al televoto. L’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, a tavola con gli altri inquilini si è detto soddisfatto che siano usciti tutti quelli che lui mal tollerava e che aveva predetto sarebbero usciti. Da Antonio Zequila, a Teresanna Pugliese a Fernanda Lessa per finire con Licia Nunez, che lui ha sempre nominato. Patrick si complimenta con lui per non aver sbagliato un colpo! Ecco il Video Mediaset.

