Grande Fratello Vip 2020 streaming: la puntata intera del 16 novembre | Video Mediaset

La diciannovesima puntata completa del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, lunedì 16 novembre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella diciannovesima puntata abbiamo assistito allo scontro di Dayane contro tutti, in modo particolare con Elisabetta. All’ingresso in casa di Giacomo Urtis come ospite; al confronto tra Enock e Selvaggia Roma. E naturalmente all’eliminato della serata e la nuova tornata di nomination. Ecco il Video completo Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento