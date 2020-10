Grande Fratello Vip 2020 streaming tv: la puntata del 12 ottobre | Video Mediaset

La nona puntata intera del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda ieri sera, lunedì 12 ottobre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Una puntata ricca di rivelazioni: le maschere cadono e le ipocrisie svaniscono, lasciando spazio alla spontaneità e alla schiettezza. Tommaso si scaglia contro coloro che si nascondono e non si espongono mai.

Le sue taglienti opinioni genereranno delle reazioni a catena che sconvolgeranno i già fragili equilibri della Casa. Nella nona puntata abbiamo assistito, anche allo show di Franceska Pepe contro tutti, alla sorpresa di Stefania Orlando, al televoto flash per scegliere i 5 immuni e ovviamente alle nomination che hanno portato al televoto: Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando. Il Video completo Mediaset Play.

