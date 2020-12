Grande Fratello Vip 2020 streaming tv: la puntata del 18 dicembre | Video Mediaset

La ventisettesima puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, Venerdì 18 dicembre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella ventisettesima puntata abbiamo assistito a quattro nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia: alla squalifica dal reality di Filippo Nardi, per aver pronunciato frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta.

E poi ancora i nuovi ingressi di altri quattro Vip:Carlotta Dell’isola, direttamente da Temptation Island, Cecilia Capriotti, attrice ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi, Mario Ermito, ex gieffino ora attore, ed ex concorrente di Tale e Quale Show, Andrea Zenga, figlio del più famoso Walter, ed ex partecipante di Temptation Island Vip. Naturalmente all’eliminato di questa sera, Cristiano Malgioglio e alle nuove nomination della settimana. Ecco il Video completo Mediaset Play.

