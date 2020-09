La seconda puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, venerdì 18 settembre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella seconda puntata abbiamo assistito all’ingresso nella casa degli altri concorrenti a completare il cast (tranne Paolo Brosio per motivi di salute, ma che entrerà presto) e alla seconda nomination. Il Video completo Mediaset Play.

