Grande Fratello Vip 2020 streaming tv: la puntata del 2 ottobre | Video Mediaset

La sesta puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, venerdì 2 ottobre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella sesta puntata abbiamo assistito alla squalifica di Denis Dosio per aver bestemmiato e alle critiche di Elisabetta Gregoraci all’ex marito e la replica di Briatore. Scontro tra Adua e Massimiliano. E naturalmente alle nomination che hanno portato al televoto: Adua, Franceska, Tommaso e Andrea. Il Video completo Mediaset Play.

