Grande Fratello Vip 2020 streaming tv: la puntata del 25 settembre | Video Mediaset

La quarta puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, venerdì 25 settembre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Una puntata ricca di confessioni ed emozioni esplosive. Gabriel Garko, uno degli attori più amati del panorama italiano, fa il suo ingresso nella Casa per incontrare la sua ex fidanzata e collega Adua Del Vesco lasciando tutti senza parole. Denis Dosio racconta di come la sua adolescenza sia stata segnata dal bullismo e dal successo sul web. Nella quarta puntata abbiamo assistito, quindi, all’entrata in Casa di Gabriel Garko per un confronto con la ex fidanzata Adua del Vesco. E naturalmente alle nomination che hanno portato al televoto: Adua, Franceska, Massimiliano e Fulvio. Il Video completo Mediaset Play.

